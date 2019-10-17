В Магнитогорске опрокинулась маршрутка с пассажирами

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Маршрутное такси с пассажирами опрокинулось в четверг в Магнитогорске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
"В четверг в 08.20 (06.20 мск) по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №64 и легкового автомобиля Renault. В результате ДТП маршрутное такси упало набок. В маршрутке находились 8 человек, за медицинской помощью никто из них не обратился", - сказал собеседник агентства.
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Также не пострадали водители обоих транспортных средств, добавил он.
По факту аварии проводится проверка сотрудниками ГИБДД.