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РИА Новости

В Магнитогорске опрокинулась маршрутка с пассажирами

10:30 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Маршрутное такси с пассажирами опрокинулось в четверг в Магнитогорске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
"В четверг в 08.20 (06.20 мск) по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №64 и легкового автомобиля Renault. В результате ДТП маршрутное такси упало набок. В маршрутке находились 8 человек, за медицинской помощью никто из них не обратился", - сказал собеседник агентства.
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Также не пострадали водители обоих транспортных средств, добавил он.
По факту аварии проводится проверка сотрудниками ГИБДД.
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МагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
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