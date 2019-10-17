Власти ЕАО прокомментировали сообщения СМИ о скорой отставке губернатора

ХАБАРОВСК, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, о якобы скорой отставке которого сообщают СМИ, работает в соответствии с утвержденными планами, предпосылок для его ухода нет, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ Игорь Завражин.

Ранее издание РБК со ссылкой на три неназванных источника написало, что Левинталь уйдет в отставку в рамках осенней ротации глав регионов. Соответствующее решение уже якобы принято. Полномочия Левинталя на посту главы области истекают в 2020 году.

"Вчера состоялось заседание при президенте РФ по ликвидации паводков, на котором выступал с докладом Александр Борисович Левинталь. Нам необходимы дополнительные средства от федерации, нам эти средства обещали выделить. Никаких предпосылок для отставки нет. У нас все идет по графику, губернатор находится на территории области, работает в обычном режиме", - сказал Завражин.

По его словам, в четверг Левинталь открывал Межконфессиональный форум в Биробиджане, также он примет участие в открытии первой в ЕАО мечети. В пятницу у него запланирована поездка в Смидовичский район.

По информации областного правительства, на совещании с президентом Владимиром Путиным в среду губернатор рассказал о ликвидации последствий паводка и выплате компенсаций пострадавшим. Помощь получили более 6,4 тысячи человек на общую сумму более 79 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета. Также руководство области запросило дополнительные средства на компенсации пострадавшим в 50 миллионов рублей для тех, кто написал заявление позже, а также доказывает право на выплату в суде. Постановление правительства РФ о выделении этих средств уже подписано, деньги поступят в регион в ближайшее время.