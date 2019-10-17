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РИА Новости

Власти ЕАО прокомментировали сообщения СМИ о скорой отставке губернатора

10:29 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, о якобы скорой отставке которого сообщают СМИ, работает в соответствии с утвержденными планами, предпосылок для его ухода нет, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ Игорь Завражин.
Ранее издание РБК со ссылкой на три неназванных источника написало, что Левинталь уйдет в отставку в рамках осенней ротации глав регионов. Соответствующее решение уже якобы принято. Полномочия Левинталя на посту главы области истекают в 2020 году.
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"Вчера состоялось заседание при президенте РФ по ликвидации паводков, на котором выступал с докладом Александр Борисович Левинталь. Нам необходимы дополнительные средства от федерации, нам эти средства обещали выделить. Никаких предпосылок для отставки нет. У нас все идет по графику, губернатор находится на территории области, работает в обычном режиме", - сказал Завражин.
По его словам, в четверг Левинталь открывал Межконфессиональный форум в Биробиджане, также он примет участие в открытии первой в ЕАО мечети. В пятницу у него запланирована поездка в Смидовичский район.
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По информации областного правительства, на совещании с президентом Владимиром Путиным в среду губернатор рассказал о ликвидации последствий паводка и выплате компенсаций пострадавшим. Помощь получили более 6,4 тысячи человек на общую сумму более 79 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета. Также руководство области запросило дополнительные средства на компенсации пострадавшим в 50 миллионов рублей для тех, кто написал заявление позже, а также доказывает право на выплату в суде. Постановление правительства РФ о выделении этих средств уже подписано, деньги поступят в регион в ближайшее время.
Губернатор предложил рассмотреть вопрос о возможности компенсаций для владельцев огородов, на которых погиб урожай из-за паводка. Всего в области более 8 тысяч таких участков. Как сообщается на сайте региона, глава министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев поддержал губернатора ЕАО и предложил рассмотреть вопрос о выделении 90 миллионов рублей. Кроме того, область попросила более 400 миллионов рублей для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Вопросы по компенсации потерь огородникам и выделении средств на отопительный сезон совместно рассмотрят Минстрой и министерство финансов РФ.
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