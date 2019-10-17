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РИА Новости

Россельхознадзор приостановил экспорт пшеницы во Вьетнам

10:28 17.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевПшеница
Пшеница
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россельхознадзор по просьбе Вьетнама приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы в эту страну, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
"В Россельхознадзор от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы. Проведение дополнительных мер проверки партий продукции является нормальной практикой для стран-импортеров", - сообщила Мелано.
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
11 сентября, 23:52РИА Новости
Вьетнам уделяет много внимания укреплению отношений с Россией, заявил посол
Она добавила, что в настоящий момент служба совместно с представителями Вьетнама прорабатывает вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт. Делегация Россельхознадзора 20-22 октября будет присутствовать на разгрузке российского зерна во Вьетнаме, там же будут проведены переговоры по данной теме.
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РоссельхознадзорВьетнамРоссияЭкономика
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