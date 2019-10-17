Россельхознадзор приостановил экспорт пшеницы во Вьетнам

"В Россельхознадзор от вьетнамской стороны поступило официальное письмо с просьбой о временной приостановке выдачи фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы. Проведение дополнительных мер проверки партий продукции является нормальной практикой для стран-импортеров", - сообщила Мелано.

Она добавила, что в настоящий момент служба совместно с представителями Вьетнама прорабатывает вопросы, связанные с возобновлением выдачи сертификатов на экспорт. Делегация Россельхознадзора 20-22 октября будет присутствовать на разгрузке российского зерна во Вьетнаме, там же будут проведены переговоры по данной теме.