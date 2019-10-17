Черников: число погибших в ДТП на дорогах России постоянно сокращается

Пострадавших в ДТП доставляют в больницу

Пострадавших в ДТП доставляют в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. За последние пять лет число погибших в ДТП на российских дорогах удалось снизить более чем на четверть, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он принимает участие в работе проходящего в Екатеринбурге всероссийского семинара-совещания региональных руководителей Госавтоинспекции.

По словам Михаила Черникова, задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению смертности на дорогах относятся к приоритетным и находятся на постоянном контроле руководства страны.

Глава российской Госавтоинспекции сообщил, что сегодня сформирован комплексный подход к снижению ущерба, наносимого государству и обществу последствиями ДТП. Реализуется федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", федеральный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Благодаря принимаемым мерам за последние пять лет, на фоне продолжающегося роста автомобилизации, число погибших в ДТП в стране уменьшилось более чем на четверть, но текущая ситуация остается непростой и требует дальнейшего наращивания усилий", - сказал Михаил Черников.

Проходящий в Екатеринбурге семинар-совещание, отметил глава ГУБДД МВД России, дает возможность региональным руководителям Госавтоинспекции обсудить имеющиеся проблемы и определить пути их решения.