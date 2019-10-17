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РИА Новости

Посол Сербии рассказал о строительстве ветки для газа "Турецкого потока"

10:12 17.10.2019 (обновлено: 11:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПосол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Строительство продолжения газопровода "Турецкий поток" на территории Сербии идет по плану и будет завершено до конца года, заявил новый посол Сербии в РФ Мирослав Лазански в интервью РИА Новости.
Строящийся в Сербии трубопровод от границы с Болгарией до Венгрии, как ожидается, примет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что газотранспортные системы Болгарии и Сербии для приема "голубого топлива" из "Турецкого потока" планируется расширить в срок до конца 2019 года.
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"Касательно трубопроводов - завершается строительство, его окончание ожидается до конца года... Газопроводы частично установлены, начиная с болгарской границы, у нас все в порядке, процесс идет", - рассказал посол.
При этом он напомнил, что у болгарской стороны была определенная задержка в строительстве инфраструктуры. "Кажется, одна компания жаловалась на тендер, но Верховный суд Болгарии постановил, чтобы процесс строительства "Турецкого потока" продолжался. Но во время этой задержки болгарской стороны мы в любом случае активно проводили работу по нашему участку", - отметил Лазански.
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Ранее в октябре первый вице-премьер сербского правительства и глава МИД Ивица Дачич заявил РИА Новости, что начало поставок газа из "Турецкого потока" в Сербию и через ее территорию в Венгрию зависит от Болгарии.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Обе их планируется построить до конца 2019 года.
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Миролав ЛазанскиТурецкий потокГазпромСербияЭкономика
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