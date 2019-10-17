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РИА Новости

Ударивший ножом пассажира в Москве водитель украл у него две тысячи евро

10:12 17.10.2019 (обновлено: 10:16 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Две тысячи евро украл водитель, напавший с ножом на пассажира в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
В среду в пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости сообщили, что водитель машины ударил своего пассажира ножом, отобрал сумку с личными вещами и деньгами и высадил его в центре города на улице Тестовской.
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"Водитель на автомобиле Skoda Octavia в ссоре, предметом похожим на нож, нанес колото-резаное ранение спины следовавшему с ним пассажиром, мужчине 1987 года рождения, открыто похитил кошелек, в котором находились 2000 евро, личные документы и скрылся", - рассказал собеседник агентства.
Полицией для поиска нападавшего был введён план "Перехват". "В 20.10 сотрудниками ГИБДД был обнаружен на Пресненской набережной разыскиваемый автомобиль", - отметили в пресс-службе.
Водителя автомобиля ищут, проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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