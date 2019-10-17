В Белоруссии рассказали о работе над соглашением с Россией о признании виз

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Проект соглашения Минска и Москвы о взаимном признании виз готов, его подписание не связано с вопросами интеграции – белорусская сторона анализирует положения этого документа, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"С интеграцией этот вопрос не связан. Этот вопрос находится в нашей повестке дня, и мы анализируем положения этого соглашения. Думаю, будем обсуждать с нашими российскими коллегами", - приводит слова Макея в четверг Sputnik Беларусь

Как уточнил министр, соглашение готово, однако Минск хотел бы посмотреть на него более внимательно. Макей отметил, что в этом документе, в частности, сохраняется возможность контроля граждан третьих стран на совместной белорусско-российской границе, что "не совсем устраивает белорусскую сторону". "Поэтому мы занимаемся работой над этим соглашением", - добавил глава ведомства.

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии. В МВД Белоруссии сравнили это с "мини-шенгеном", но пока без унификации визовых правил. По данным МИД республики, визы будут взаимно признаваться на срок пребывания до 90 дней. Документ, помимо прочего, предусматривает интеграцию информационных ресурсов, что позволит обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных и аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.