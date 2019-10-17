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РИА Новости

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров

09:58 17.10.2019 (обновлено: 10:01 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение стран ЕАЭС о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Подписание соглашения состоялось в мае в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
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"Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров", - говорится в пояснительной записке.
Правительство законопроект поддержало.
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