Путин внес на ратификацию в ГД соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение стран ЕАЭС о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров", - говорится в пояснительной записке.