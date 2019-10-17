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РИА Новости

В Каталонии заявили о почти ста пострадавших во время беспорядков в среду

09:56 17.10.2019 (обновлено: 11:13 17.10.2019)
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© AP Photo / Bernat ArmangueПолиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
© AP Photo / Bernat Armangue
Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Медицинская помощь была оказана 96 пострадавшим в результате беспорядков в Каталонии в среду, сообщила в Twitter служба экстренной помощи.
Ранее СМИ сообщили о 40 пострадавших среди протестующих и 24 пострадавших среди сотрудников правопорядка. Позднее газета 20minutos сообщила со ссылкой на обновленные данные МВД, что число пострадавших среди силовиков составило 46.
Больше всего людей обратились за медицинской помощью в Барселоне - 57 человек. Еще 14 человек пострадали в Манресе, 12 - в Льейде, 9 - в Жироне, двое - в Таррагоне и по одному - в Сильсе и Сальене.
Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Вчера, 19:39РИА Новости
Власти Каталонии осудили действия радикалов во время протестов
В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.
Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжились в среду. Кроме того, из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.
Беспорядки в Каталонии
© AP Photo / Bernat Armangue

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
1 из 16

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Bernat Armangue

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
2 из 16

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barren

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
3 из 16

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

© AFP 2019 / Pau Barren
© AP Photo / Francisco Seco

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

Протесты в Каталонии
4 из 16

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco Seco

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

Протесты в Каталонии
5 из 16

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Jon Nazca

Произошли столкновения с полицией.

Граффити в аэропорту Барселоны
6 из 16

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
7 из 16

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barrena

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
8 из 16

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
© AFP 2019 / Lluis Gene

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
9 из 16

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© REUTERS / Albert Gea

Здесь тоже произошли столкновения.

Столкновения протестующих с полицией, Каталония.
10 из 16

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
© AFP 2019 / Lluis Gene

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
11 из 16

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Во вторник и среду протесты продолжились.

Акции протеста в Барселоне
12 из 16

Во вторник и среду протесты продолжились.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанк

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
13 из 16

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанк

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
14 из 16

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

Участники акции протеста помогают пострадавшему на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
15 из 16

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
16 из 16

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
1 из 16

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
2 из 16

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
3 из 16

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

© AFP 2019 / Pau Barren
4 из 16

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
5 из 16

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
6 из 16

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
7 из 16

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
8 из 16

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
9 из 16

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
10 из 16

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
11 из 16

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

© AFP 2019 / Lluis Gene
12 из 16

Во вторник и среду протесты продолжились.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
13 из 16

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
14 из 16

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
15 из 16

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
16 из 16

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
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Беспорядки в КаталонииКаталонияВ мире
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