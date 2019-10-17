В Каталонии заявили о почти ста пострадавших во время беспорядков в среду

Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

© AP Photo / Bernat Armangue Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Медицинская помощь была оказана 96 пострадавшим в результате беспорядков в Каталонии в среду, сообщила в Медицинская помощь была оказана 96 пострадавшим в результате беспорядков в Каталонии в среду, сообщила в Twitter служба экстренной помощи.

Ранее СМИ сообщили о 40 пострадавших среди протестующих и 24 пострадавших среди сотрудников правопорядка. Позднее газета 20minutos сообщила со ссылкой на обновленные данные МВД, что число пострадавших среди силовиков составило 46.

Больше всего людей обратились за медицинской помощью в Барселоне - 57 человек. Еще 14 человек пострадали в Манресе, 12 - в Льейде, 9 - в Жироне, двое - в Таррагоне и по одному - в Сильсе и Сальене.

Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.