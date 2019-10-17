Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T09:52Z
https://ria.ru/20191017/1559878101.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151484/23/1514842392_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_0665ff195d69a59b6e6fcc1bde699047.jpg
РИА Новости

В Израиле обнаружили взрывчатку на пути следования колонны паломников

09:52 17.10.2019
283
© Фото : пресс-служба полиции Израиля Полиция Израиля
 Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт – РИА Новости. Более 1350 ортодоксальных еврейских паломников приняли минувшей ночью участие в массовой молитве у гробницы патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) на Западном берегу реки Иордан, по пути следования колонны было обнаружено взрывное устройство, сообщила израильская армия.
"Ночью бойцы ЦАХАЛ, пограничная полиция, израильская полиция и силы гражданской администрации сопровождали примерно 1350 паломников к гробнице Иосифа в Наблусе. При входе в город самодельное взрывное устройство было обнаружено и нейтрализовано" - сказано в сообщении армейской пресс-службы.
Израильская армия
29 сентября, 11:57РИА Новости
Армия Израиля задержала 27 членов Народного фронта освобождения Палестины
Могила библейского патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) - одна из еврейских святынь, расположенная на Западном берегу реки Иордан, на посещение которой требуется особое разрешение армейского командования. Безопасность передвижения верующих обеспечивают военные и полиция.
Являясь излюбленным местом паломничества ортодоксальных иудеев, гробница патриарха Иосифа не раз становилась местом столкновений палестинцев и израильтян.
121013
Обсудить 0
Наблус (провинция)ИзраильВ мире
Рекомендуем
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Выступать на стадионе приятнее, чем работать в Раде, заявил Вакарчук
РИА
Новости
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В МИД Белоруссии назвали венцом интеграции создании единого ЦБ с Россией
Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
В Каталонии заявили о почти ста пострадавших во время беспорядков в среду
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция сообщила о нейтрализации 673 террористов в ходе операции в Сирии
Лента
новостей
Полицейская машина в США
В США жилой дом затопило кровью
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
В Наблусе в стычках с израильскими военными пострадало более 50 палестинцев
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018
В Белоруссии рассказали о работе над соглашением с Россией о признании виз
Годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
Аксенов назвал меры, которые помогут избежать трагедий вроде керченской
Вестибюль международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку
В Баку прокомментировали недопуск в страну россиян с армянскими фамилиями
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров назвал сообщения о незаконных задержаниях чиновников в Чечне ложью
Китайский военнослужащий
Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
В Каталонии более 40 человек пострадали в ходе третьего дня протестов
Участник протестов в Гонконге
Глава администрации Гонконга прокомментировала требования протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП наедятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния