В Израиле обнаружили взрывчатку на пути следования колонны паломников

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт – РИА Новости. Более 1350 ортодоксальных еврейских паломников приняли минувшей ночью участие в массовой молитве у гробницы патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) на Западном берегу реки Иордан, по пути следования колонны было обнаружено взрывное устройство, сообщила израильская армия.

"Ночью бойцы ЦАХАЛ, пограничная полиция, израильская полиция и силы гражданской администрации сопровождали примерно 1350 паломников к гробнице Иосифа в Наблусе. При входе в город самодельное взрывное устройство было обнаружено и нейтрализовано" - сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Могила библейского патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) - одна из еврейских святынь, расположенная на Западном берегу реки Иордан, на посещение которой требуется особое разрешение армейского командования. Безопасность передвижения верующих обеспечивают военные и полиция.