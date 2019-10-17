Медведев поздравил народную артистку Пермякову с юбилеем

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя хора Пятницкого Александру Пермякову с юбилеем, высоко оценив ее талант и энергию, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Директор Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова в четверг празднует свое 70-летие.
"Один из главных секретов неизменного успеха и популярности Хора Пятницкого у зрителей – это, конечно же, Ваш талант, энергия, безграничная любовь к русскому фольклору и верность избранному пути", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что благодаря артистке коллектив бережно хранит уникальные традиции народного пения, а его концертные программы становятся настоящим событием и восхищают зрителей своим мастерством. По словам премьера, в выступлениях артисты дарят людям яркие эмоции и впечатления, воспевая красоту родного края.