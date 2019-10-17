Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T09:39Z
https://ria.ru/20191017/1559877883.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/61/1559856184_0:122:3052:1839_1036x0_80_0_0_b9e7203206fe661a52ea3ccff6ddc221.jpg
РИА Новости
Культура

Медведев поздравил народную артистку Пермякову с юбилеем

09:39 17.10.2019
534
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя хора Пятницкого Александру Пермякову с юбилеем, высоко оценив ее талант и энергию, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Директор Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова в четверг празднует свое 70-летие.
"Один из главных секретов неизменного успеха и популярности Хора Пятницкого у зрителей – это, конечно же, Ваш талант, энергия, безграничная любовь к русскому фольклору и верность избранному пути", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что благодаря артистке коллектив бережно хранит уникальные традиции народного пения, а его концертные программы становятся настоящим событием и восхищают зрителей своим мастерством. По словам премьера, в выступлениях артисты дарят людям яркие эмоции и впечатления, воспевая красоту родного края.
Государственный академический русский народный хор России имени М. Е. Пятницкого. Архив
2 марта 2016, 02:32РИА Новости
Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого2 марта 2016 года исполняется 105 лет с создания Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.
510001
Обсудить 0
КультураДмитрий МедведевРоссия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Лента
новостей
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Батоны белого хлеба
Эксперт рассказала, как правильно хранить хлеб
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
СМИ: в Хакасии женщина сбила девочку, спросила у нее дорогу и уехала
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
Голливудский актер Рон Эли
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеятся, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния