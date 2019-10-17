Колонна МЧС России с гумпомощью прибыла в Донбасс

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Очередная колонна МЧС России доставила в Донецк детские продуктовые наборы, сообщили в четверг журналистам в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня в ДНР прибыл 87-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя входят детские продуктовые наборы в количестве 48 тысяч штук", - сказал представитель МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи. В МЧС добавили, что распределение гуманитарной помощи будет вестись на заседаниях госкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным МЧС ДНР, в республику доставлено более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.