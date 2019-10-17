Колонна МЧС России с гумпомощью прибыла в Донбасс

Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке. 17 октября 2019

Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке. 17 октября 2019

ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Очередная колонна МЧС России доставила в Донецк детские продуктовые наборы, сообщили в четверг журналистам в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня в ДНР прибыл 87-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя входят детские продуктовые наборы в количестве 48 тысяч штук", - сказал представитель МЧС ДНР.

На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи. В МЧС добавили, что распределение гуманитарной помощи будет вестись на заседаниях госкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.