В МИД Белоруссии назвали венцом интеграции создании единого ЦБ с Россией

МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минску и Москве пока нет смысла говорить о создании единого Центрального банка, это является венцом экономической интеграции.

"Нет смысла разговаривать сейчас, например, о создании единого Центрального банка, что является венцом экономической интеграции, если мы не достигли нормального уровня экономического сотрудничества на данном этапе", - приводит в четверг слова Макея Sputnik Беларусь

По его словам, "есть ряд актуальных проблем, которые решать надо сейчас, а не строить сначала крышу, а потом думать, как подвести под эту крышу фундамент". "Надо сначала возвести фундамент, затем стены, а затем уже строить крышу. Вот в чем логика суждения белорусской стороны", - подчеркнул министр, комментируя программу углубления интеграции, над которой работают две страны.

Макей добавил, что на первоначальном этапе в проекте белорусской стороны содержались предложения о создании неких наднациональных структур, что, "конечно же, связано с политической составляющей более углубленной интеграции между Беларусью и Россией". Глава МИД уточнил, что представители "среднего звена российских министерств внесли определенные предложения, которые были абсолютно неприемлемы для белорусской стороны и расходились с нашим пониманием более глубокой интеграции между нашими государствами". Поэтому, продолжил Макей, Минск однозначно заявил, что "для нас это неприемлемо, и президентами Беларуси и России такая позиция была поддержана".

"Было принято решение сосредоточиться на вопросах более глубокой экономической интеграции, что находится абсолютно в наших интересах... На встрече президентов в июле этого года в Санкт-Петербурге были обсуждены все предложения обеих сторон и однозначно была признана президентами нецелесообразность работы над этими предложениями, которые содержат определенную политическую составляющую", - добавил глава МИД Белоруссии.

Макей подчеркнул, что логика действий Минска такова: "прежде чем говорить о каком-то венце интеграции, каких-то стратегических целях, ближних или среднесрочных, мы должны решить актуальные вопросы, а это цены на нефть, на газ, налоговый маневр и проблемы с поставками сельскохозяйственной, промышленной продукции". "И сейчас обе стороны занимаются этими вопросами", - отметил он.

Отвечая на вопрос, готова ли Белоруссия не подписать документ об интеграции, если эти моменты не будут решены до декабря, министр заявил, что не может рассуждать гипотетически. "Я не могу сейчас однозначно говорить, готова или не готова... Не могу ничего сказать, ведь это гипотетически", - добавил Макей. По его словам, поставлена задача найти решение по этим вопросам, "поэтому давайте подождем".