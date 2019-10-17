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РИА Новости

Сотрудник ядерного центра в Сарове получил условный срок за майнинг

09:34 17.10.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Саровский городской суд (Нижегородская область) приговорил сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Шатохина к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тысяч рублей за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
В минувшем феврале несколько сотрудников ядерного центра задержали при попытке "несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей" для майнинга криптовалюты. В сентябре уголовные дела были переданы в Саровский городской суд. Из информации на сайте суда следует, что подсудимым вменяются три статьи УК РФ – о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации.
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"По совокупности трех преступлений Шатохину назначено наказание - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. За совершение одного преступления ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в суде.
В Саровском городском суде также рассматривается дело коллеги и "подельника" Шатохина – Андрея Рыбкина. Следующее заседание состоится 24 октября.
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Дело еще одного сотрудника ядерного центра Дениса Байкова было рассмотрено в середине сентября, ему назначен штраф 450 тысяч рублей.
РФЯЦ-ВНИИЭФ – ведущее предприятие в системе "Росатома" в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза. Основанный в 1946 году, институт, ныне называемый РФЯЦ-ВНИИЭФ, внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Главная задача ядерного центра сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.
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Нижегородская областьСаровПроисшествия
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