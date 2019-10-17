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РИА Новости

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

09:34 17.10.2019 (обновлено: 10:38 17.10.2019)
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© РИА Новости / Ольга ЕрачинаСуд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
© РИА Новости / Ольга Ерачина
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Да", — ответили Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова на соответствующий вопрос журналистов. На другие вопросы они отвечать не стали.
Ксения Каторгина
15 октября, 21:10РИА Новости
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Ленинский районный суд решает вопрос об избрании задержанным меры пресечения. По ходатайству прокурора заседание сделали закрытым, прессу и публику попросили удалиться из зала.
Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге вечером 10 октября, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Несколько дней спустя тело девушки нашли в канализационном коллекторе. У нее осталась девятилетняя дочь.
Автомобиль Каторгиной обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Там же задержали троих подозреваемых. По предварительным данным, убийство было совершено из-за машины.
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
15 октября, 17:55РИА Новости
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
171384131765
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеСледственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Если они в чём-то и раскаиваются, то не в убийстве, а в том, что попались.
17 октября, 10:53
Иван Иванов
13100310
Ага, раскаялись они, когда попались. А теперь пусть вернут её обратно.
17 октября, 09:48
Адам Ваксель
7900301
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