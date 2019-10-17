Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Да", — ответили Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его жена Екатерина Меньшикова на соответствующий вопрос журналистов. На другие вопросы они отвечать не стали.

Ленинский районный суд решает вопрос об избрании задержанным меры пресечения. По ходатайству прокурора заседание сделали закрытым, прессу и публику попросили удалиться из зала.

Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге вечером 10 октября, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Несколько дней спустя тело девушки нашли в канализационном коллекторе. У нее осталась девятилетняя дочь.