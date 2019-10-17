Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, увеличилось до 31 человека, среди получивших травмы – 10 детей, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

"По уточнённой информации, в результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет. Пятеро взрослых и один несовершеннолетний госпитализированы со средней степенью тяжести, 16 взрослым и девяти несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении регионального минздрава.

ДТП произошло в среду днем на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. СК проводит доследственную проверку на предмет обеспечения требований безопасности жизни и здоровья пассажиров.