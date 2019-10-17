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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31

09:31 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, увеличилось до 31 человека, среди получивших травмы – 10 детей, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Ранее сообщалось о 26 пострадавших, семеро из которых – дети.
"По уточнённой информации, в результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет. Пятеро взрослых и один несовершеннолетний госпитализированы со средней степенью тяжести, 16 взрослым и девяти несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении регионального минздрава.
ДТП произошло в среду днем на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. СК проводит доследственную проверку на предмет обеспечения требований безопасности жизни и здоровья пассажиров.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 17:43РИА Новости
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФЧувашияЧебоксарыПроисшествия
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