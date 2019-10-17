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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

09:25 17.10.2019 (обновлено: 12:11 17.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВетка рябины в снегу
Ветка рябины в снегу
© РИА Новости / Илья Тимин
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Ветка рябины в снегу. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Так, в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, а в предгорьях — ветер до 30 метров в секунду.
Сегодня и завтра холодный фронт дойдет и до южных районов Красноярского края.
На юге Западной Сибири в пятницу, субботу и воскресенье дневная температура составит от нуля до пяти градусов, ночью придут слабые морозы — до минус семи.
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На юге Восточной Сибири днем будет 6-11 градусов тепла, а ночью — от нуля до минус пяти. К концу недели температура может опуститься до минус семи градусов.

То есть среднесуточная температура будет около нуля градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет ноль градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима.

Людмила Паршина
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян может ожидать теплый ноябрь. Так, превышения средних показателей стоит ожидать в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, Поволжье, Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны. Тепло будет и на Урале, в Ханты-Мансийском автономном округе, на Ямале, Камчатке, побережье Якутии и в Магаданской области.
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ГидрометцентрРоссияОбщество
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