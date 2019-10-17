В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Так, в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, а в предгорьях — ветер до 30 метров в секунду.

Сегодня и завтра холодный фронт дойдет и до южных районов Красноярского края.

На юге Западной Сибири в пятницу, субботу и воскресенье дневная температура составит от нуля до пяти градусов, ночью придут слабые морозы — до минус семи.

На юге Восточной Сибири днем будет 6-11 градусов тепла, а ночью — от нуля до минус пяти. К концу недели температура может опуститься до минус семи градусов.

То есть среднесуточная температура будет около нуля градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет ноль градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима. Людмила Паршина