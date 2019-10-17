В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Так, в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, а в предгорьях — ветер до 30 метров в секунду.
Сегодня и завтра холодный фронт дойдет и до южных районов Красноярского края.
На юге Западной Сибири в пятницу, субботу и воскресенье дневная температура составит от нуля до пяти градусов, ночью придут слабые морозы — до минус семи.
15 октября, 13:54РИА НовостиСиноптики предупредили о штормовой погоде на юге Сибири
На юге Восточной Сибири днем будет 6-11 градусов тепла, а ночью — от нуля до минус пяти. К концу недели температура может опуститься до минус семи градусов.
То есть среднесуточная температура будет около нуля градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет ноль градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян может ожидать теплый ноябрь. Так, превышения средних показателей стоит ожидать в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, Поволжье, Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны. Тепло будет и на Урале, в Ханты-Мансийском автономном округе, на Ямале, Камчатке, побережье Якутии и в Магаданской области.