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РИА Новости

В США жилой дом затопило кровью

09:20 17.10.2019 (обновлено: 11:03 17.10.2019)
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Семье пришлось выехать из своего дома в Багли, штат Айова, из-за затопленного кровью, жиром и костями животных подвала, передает издание Newsweek.
Семья Лестина проживала по соседству с мясной лавкой в течение десяти лет. В начале года, как сообщил глава семейства, там сменились хозяева. Ими стали бывшие сотрудники Джардер и Кетлин Даль.
В октябре, по информации департамента природных ресурсов штата, в магазине заблокировали дренаж, из-за чего останки животных попали в дом неподалеку.
Ник Лестина отметил, что хозяева лавки не выходили на связь, а расходы на восстановление подвала составляют более двух тысяч долларов.

"Я бы никому не пожелал этого, но все, что я могу сделать, — это продолжать двигаться вперед и попытаться решить проблему", — рассказал он.

Семья планирует обратиться в суд, если владельцы мясной лавки не предложат помощь.
Как сообщили хозяева магазина в фейсбуке, они не знали о проблеме с протечкой.
Кошка. Архивное фото
20 ноября 2018, 17:00РИА Новости
Американский актер рассказал, как кошка уничтожила его дом
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