В США жилой дом затопило кровью

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Семье пришлось выехать из своего дома в Багли, штат Айова, из-за затопленного кровью, жиром и костями животных подвала, передает издание Семье пришлось выехать из своего дома в Багли, штат Айова, из-за затопленного кровью, жиром и костями животных подвала, передает издание Newsweek

Семья Лестина проживала по соседству с мясной лавкой в течение десяти лет. В начале года, как сообщил глава семейства, там сменились хозяева. Ими стали бывшие сотрудники Джардер и Кетлин Даль.

Bagley Family's Basement Gets Flooded with Animal Blood https://t.co/6ORl640azY pic.twitter.com/2rfvojrQMU — WHO-HD Ch. 13 News (@WHOhd) October 15, 2019

В октябре, по информации департамента природных ресурсов штата, в магазине заблокировали дренаж, из-за чего останки животных попали в дом неподалеку.

Ник Лестина отметил, что хозяева лавки не выходили на связь, а расходы на восстановление подвала составляют более двух тысяч долларов.

"Я бы никому не пожелал этого, но все, что я могу сделать, — это продолжать двигаться вперед и попытаться решить проблему", — рассказал он.

Семья планирует обратиться в суд, если владельцы мясной лавки не предложат помощь.