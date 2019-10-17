В Баку прокомментировали недопуск в страну россиян с армянскими фамилиями

БАКУ, 17 окт — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что россияне с армянскими фамилиями могут приехать в республику, но им нужно заранее проинформировать об этом посольство в Москве.

"Мы говорим: если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, — ради бога! Но пускай они заранее информируют, как минимум, наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта (карабахского. — Прим. ред.). Мы всегда достаточно откровенно говорим на эту тему с российской стороной", — сказал он в интервью газете " Известия ".

В конце прошлого года гражданка России Кристина Геворкян написала в фейсбуке , что прилетела в Баку на новогодние праздники, но ее остановили на паспортном контроле и в результате она провела в аэропорту имени Гейдара Алиева 13 часов. По словам Геворкян, в то же время еще две семьи не впустили в Азербайджан из-за армянской фамилии одного из родственников. В азербайджанском МИД этот инцидент назвали попыткой "раздуть какой-то частный случай" и подчеркнули, что проблем в азербайджано-российских отношениях нет. В российском МИД подход Баку к теме недопуска в страну россиян с армянскими корнями сочли неприемлемым.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991-го в Степанакерте объявили о создании Нагорно-Карабахской республики.