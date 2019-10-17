В России могут смягчить требования к легкой и сверхлегкой авиации, пишет Ъ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минтранс РФ собирается к 2021 году радикально смягчить требования к владельцам легких и сверхлегких воздушных судов, пишет газета " Минтранс РФ собирается к 2021 году радикально смягчить требования к владельцам легких и сверхлегких воздушных судов, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на дорожную карту, подготовленную министерством.

Эксперты и участники отрасли считают правильным вектор предложений Минтранса, но сомневаются в необходимости создания спортивной авиации, отмечает издание. По его данным, дорожная карта на этой неделе обсуждалась на комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения под председательством помощника президента Игоря Левитина.

Под легкой авиацией понимаются самолеты максимальной взлетной массой не более 5,7 тонны, а сверхлегкими считаются суда массой не более 495 килограммов (в том числе планеры, парапланы и т. д.)

Минтранс предлагает отменить обязательную сертификацию таких самолетов, а сверхлегкие суда исключить из законодательства о транспортной безопасности. Ведомство также предлагает ввести уведомительный порядок начала ведения предпринимательской деятельности для компаний, осуществляющих коммерческие перевозки на легких судах и управляющих аэродромами, предназначенными для приема судов вместимостью менее 20 человек. По данным газеты, к 2021 году предлагается разработать отдельные нормы летной годности для сверхлегких самолетов. Предполагается также снижение требований к организациям, выполняющим их ремонт и техобслуживание.

Также Минтранс предлагает выделить спортивную авиацию в отдельный вид наряду с уже существующими в Воздушном кодексе гражданской, государственной и экспериментальной. Контроль над спортивной авиацией предлагается передать Минспорту.