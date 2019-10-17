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РИА Новости

В России могут смягчить требования к легкой и сверхлегкой авиации, пишет Ъ

09:11 17.10.2019
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CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолетЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет
CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минтранс РФ собирается к 2021 году радикально смягчить требования к владельцам легких и сверхлегких воздушных судов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на дорожную карту, подготовленную министерством.
Эксперты и участники отрасли считают правильным вектор предложений Минтранса, но сомневаются в необходимости создания спортивной авиации, отмечает издание. По его данным, дорожная карта на этой неделе обсуждалась на комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения под председательством помощника президента Игоря Левитина.
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Под легкой авиацией понимаются самолеты максимальной взлетной массой не более 5,7 тонны, а сверхлегкими считаются суда массой не более 495 килограммов (в том числе планеры, парапланы и т. д.)
Минтранс предлагает отменить обязательную сертификацию таких самолетов, а сверхлегкие суда исключить из законодательства о транспортной безопасности. Ведомство также предлагает ввести уведомительный порядок начала ведения предпринимательской деятельности для компаний, осуществляющих коммерческие перевозки на легких судах и управляющих аэродромами, предназначенными для приема судов вместимостью менее 20 человек. По данным газеты, к 2021 году предлагается разработать отдельные нормы летной годности для сверхлегких самолетов. Предполагается также снижение требований к организациям, выполняющим их ремонт и техобслуживание.
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Также Минтранс предлагает выделить спортивную авиацию в отдельный вид наряду с уже существующими в Воздушном кодексе гражданской, государственной и экспериментальной. Контроль над спортивной авиацией предлагается передать Минспорту.
Собеседник издания, знакомый с процедурами допуска к эксплуатации легких воздушных судов, говорит, что сегодня оформление всех документов для самолета в России обходится в 0,6–2,5 миллиона рублей и занимает не менее шести месяцев, тогда как, к примеру, в Чехии все процедуры можно пройти за месяц. По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан—владельцев воздушных судов (АОПА), в России сегодня эксплуатируется 4,44 тысячи легких и сверхлегких воздушных судов без учета Ан-2. С учетом Ан-2 их число достигает 5,53 тысячи машин.
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