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РИА Новости

В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже

09:07 17.10.2019 (обновлено: 11:33 17.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГодовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
Годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
"В городе прошла единая минута молчания. Весь город находится в трауре по жертвам трагедии в колледже", - сказал Мельгазиев.
По его словам, во всех храмах и мечетях города пройдут молебны. Все увеселительные мероприятия отменены.
Мельгазиев отметил, что учебному процессу в самом колледже предшествовала линейка памяти, в которой приняли участие и представители духовенства.
По его словам, горожане несут цветы к памятному знаку жертвам трагедии и импровизированному мемориалу. "Трагедия навсегда отпечаталась в сердцах людей", - сказал замглавы администрации.
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Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
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Нападение на Керченский политехнический колледжКерчьОбщество
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