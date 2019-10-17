В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

"В городе прошла единая минута молчания. Весь город находится в трауре по жертвам трагедии в колледже", - сказал Мельгазиев.

По его словам, во всех храмах и мечетях города пройдут молебны. Все увеселительные мероприятия отменены.

Мельгазиев отметил, что учебному процессу в самом колледже предшествовала линейка памяти, в которой приняли участие и представители духовенства.

По его словам, горожане несут цветы к памятному знаку жертвам трагедии и импровизированному мемориалу. "Трагедия навсегда отпечаталась в сердцах людей", - сказал замглавы администрации.