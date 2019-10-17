В Каталонии более 40 человек пострадали в ходе третьего дня протестов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны в ходе акций протеста, прошедших в среду в Каталонии, сообщает газета По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны в ходе акций протеста, прошедших в среду в Каталонии, сообщает газета 20minutos со ссылкой на данные правоохранительных органов и экстренных служб.

Как сообщает издание со ссылкой на данные службы экстренной помощи автономии, самое большое количество пострадавших зарегистрировано в Барселоне, там за помощью к медикам обратились 28 человек. Еще пять человек пострадали в Жироне, 3 в Льейде, 2 в Манресе, и по одному в муниципалитетах Сильс и Сальен. Самые тяжелые травмы получил молодой человек в ходе протестов в Таррагоне в результате наезда на него автомобиля правоохранительных органов.

"По меньшей мере двадцать человек задержаны (в среду) на всей территории (Каталонии) за их предполагаемую причастность к насильственным действиям в ходе различных митингов и манифестаций", - говорится в сообщении правоохранительных органов автономии Mossos de Escuadra в Twitter

По данным издания, всего в протестах, прошедших в среду, приняли участие более 20 тысяч человек. Сообщается, что протестующие забрасывали полицейских "коктейлями Молотова" и кислотой, а также поджигали мусорные контейнеры и автомобили.

Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.