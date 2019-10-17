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РИА Новости

В Каталонии более 40 человек пострадали в ходе третьего дня протестов

09:03 17.10.2019 (обновлено: 09:21 17.10.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны в ходе акций протеста, прошедших в среду в Каталонии, сообщает газета 20minutos со ссылкой на данные правоохранительных органов и экстренных служб.
Как сообщает издание со ссылкой на данные службы экстренной помощи автономии, самое большое количество пострадавших зарегистрировано в Барселоне, там за помощью к медикам обратились 28 человек. Еще пять человек пострадали в Жироне, 3 в Льейде, 2 в Манресе, и по одному в муниципалитетах Сильс и Сальен. Самые тяжелые травмы получил молодой человек в ходе протестов в Таррагоне в результате наезда на него автомобиля правоохранительных органов.
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"По меньшей мере двадцать человек задержаны (в среду) на всей территории (Каталонии) за их предполагаемую причастность к насильственным действиям в ходе различных митингов и манифестаций", - говорится в сообщении правоохранительных органов автономии Mossos de Escuadra в Twitter.
По данным издания, всего в протестах, прошедших в среду, приняли участие более 20 тысяч человек. Сообщается, что протестующие забрасывали полицейских "коктейлями Молотова" и кислотой, а также поджигали мусорные контейнеры и автомобили.
Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
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В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.
Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжились в среду. Кроме того, из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.
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