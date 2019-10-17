В ЦБ предложили блокировать счета до суда, сообщили СМИ

Как отмечает издание, в регуляторе недовольны тем, что существующая система позволяет привлекать бенефициаров к ответственности только постфактум, когда банк или компания уже лишились лицензии либо проходят процедуру оздоровления. При этом у них появляется возможность вывести средства со счетов.