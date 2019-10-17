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РИА Новости

В ЦБ предложили блокировать счета до суда, сообщили СМИ

08:57 17.10.2019 (обновлено: 10:26 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Центробанке намерены создать механизм, который позволит блокировать счета и операции с имуществом владельцев финансовых организаций до того, как суд решит взыскать с них убытки. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства.
Как отмечает издание, в регуляторе недовольны тем, что существующая система позволяет привлекать бенефициаров к ответственности только постфактум, когда банк или компания уже лишились лицензии либо проходят процедуру оздоровления. При этом у них появляется возможность вывести средства со счетов.
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В ЦБ предлагают также блокировать счета не номинальных, а реальных владельцев фирм и банков. Определять их в ведомстве будут самостоятельно. При этом у владельцев будет возможность оспорить данное решение в суде.
Отмечается, что впервые подобный механизм предложил зампред Центробанка Владимир Чистюхин на пленарном заседании Госдумы 15 октября.
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Владимир ЧистюхинЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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