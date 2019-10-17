Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T08:37Z
https://ria.ru/20191017/1559875998.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1036x0_80_0_0_e65a3bb8aaeb0a5e93019d61d043b182.jpg
РИА Новости

Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав

08:37 17.10.2019
775
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Доля обращений россиян предпенсионного возраста составляет менее 1% от общего числа заявлений о нарушении трудовых прав, рассказали РИА Новости в Роструде.
Ранее газета "Известия" написала, что в 2018-м и первой половине 2019 года в России не возбудили ни одного уголовного дела за увольнение россиян предпенсионного возраста.
Работа за компьютером
1 сентября, 08:31РИА Новости
Минтруд назвал число работающих россиян старше трудоспособного возраста
"Число обращений предпенсионеров в Роструд составляет 0,6% от общего числа", – пояснили в Роструде. В ведомстве отметили, что, по данным на конец сентября, к ним поступило около 300 тысяч обращений о нарушении трудовых прав, в том числе 1,8 тысячи обращений от работников предпенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что, по данным Минтруда, число безработных среди пенсионеров в январе-июне 2019 года составляло 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года - 122,6 тысячи человек.
Мужчина за компьютером
10 октября, 17:36РИА Новости
В Минтруде рассказали о программе переобучения в предпенсионном возрасте
В мае генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что россияне предпенсионного возраста еще ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом и увольнением с работы. При этом он отмечал, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.
Законом, вступившим в силу с 1 января 2019 года, в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие штрафы за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение людей предпенсионного возраста. Так, штраф за отказ в приеме на работу или увольнение человека предпенсионного возраста может доходить до 200 тысяч рублей или составлять размер дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.
1500923
Обсудить 7
РострудРоссияОбщество
Рекомендуем
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
РИА
Новости
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Вид на трубы цеха переработки осадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
"Известия": россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Лента
новостей
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Новосибирск
Мэр Новосибирска направил спецкомиссию в школу, где нашли тело ученицы
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
Лента новостейМолния