Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Доля обращений россиян предпенсионного возраста составляет менее 1% от общего числа заявлений о нарушении трудовых прав, рассказали РИА Новости в Роструде.

Ранее газета " Известия " написала, что в 2018-м и первой половине 2019 года в России не возбудили ни одного уголовного дела за увольнение россиян предпенсионного возраста.

"Число обращений предпенсионеров в Роструд составляет 0,6% от общего числа", – пояснили в Роструде. В ведомстве отметили, что, по данным на конец сентября, к ним поступило около 300 тысяч обращений о нарушении трудовых прав, в том числе 1,8 тысячи обращений от работников предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что, по данным Минтруда, число безработных среди пенсионеров в январе-июне 2019 года составляло 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года - 122,6 тысячи человек.

В мае генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что россияне предпенсионного возраста еще ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом и увольнением с работы. При этом он отмечал, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.