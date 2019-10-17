Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Доля обращений россиян предпенсионного возраста составляет менее 1% от общего числа заявлений о нарушении трудовых прав, рассказали РИА Новости в Роструде.
Ранее газета "Известия" написала, что в 2018-м и первой половине 2019 года в России не возбудили ни одного уголовного дела за увольнение россиян предпенсионного возраста.
"Число обращений предпенсионеров в Роструд составляет 0,6% от общего числа", – пояснили в Роструде. В ведомстве отметили, что, по данным на конец сентября, к ним поступило около 300 тысяч обращений о нарушении трудовых прав, в том числе 1,8 тысячи обращений от работников предпенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что, по данным Минтруда, число безработных среди пенсионеров в январе-июне 2019 года составляло 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года - 122,6 тысячи человек.
В мае генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что россияне предпенсионного возраста еще ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом и увольнением с работы. При этом он отмечал, что при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной.
Законом, вступившим в силу с 1 января 2019 года, в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие штрафы за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение людей предпенсионного возраста. Так, штраф за отказ в приеме на работу или увольнение человека предпенсионного возраста может доходить до 200 тысяч рублей или составлять размер дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.