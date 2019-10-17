СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну

По его данным, решение принял комитет кабинета министров Японии по вопросам космической политики. Официально США будут поставлены об этом в известность в течение нынешнего года.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в следующие пять лет. Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.