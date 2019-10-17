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РИА Новости

СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну

08:22 17.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна. Архивное фото
ТОКИО, 17 окт - РИА Новости. Правительство Японии намерено принять участие в осуществлении программы США по высадке на Луну до 2024 года, сообщило информационное агентство Киодо.
По его данным, решение принял комитет кабинета министров Японии по вопросам космической политики. Официально США будут поставлены об этом в известность в течение нынешнего года.
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
22 июля, 01:47РИА Новости
В США раскрыли подробности миссии на Луну
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в следующие пять лет. Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.
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КосмосЯпонияСШАВ мире
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