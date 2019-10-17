СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну

ТОКИО, 17 окт - РИА Новости. Правительство Японии намерено принять участие в осуществлении программы США по высадке на Луну до 2024 года, сообщило информационное агентство Киодо.
По его данным, решение принял комитет кабинета министров Японии по вопросам космической политики. Официально США будут поставлены об этом в известность в течение нынешнего года.
22 июля, 01:47РИА НовостиВ США раскрыли подробности миссии на Луну
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в следующие пять лет. Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.