Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Четверг в Москве может стать самым тёплым днём за 70 лет метеонаблюдений, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Очень может быть, что сегодняшний день станет самым тёплым днём за 70 лет, когда ведутся метеонаблюдений на станции ВДНХ", - сообщил Леус.
По словам синоптика, сегодня в столице ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве составит плюс 15-17 градусов, по области плюс 12-17 градусов.
Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, но останется в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба.