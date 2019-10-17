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РИА Новости

Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет

08:03 17.10.2019 (обновлено: 08:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОсень в московском парке
Осень в московском парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Осень в московском парке. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Четверг в Москве может стать самым тёплым днём за 70 лет метеонаблюдений, воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Очень может быть, что сегодняшний день станет самым тёплым днём за 70 лет, когда ведутся метеонаблюдений на станции ВДНХ", - сообщил Леус.
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Вчера, 08:47РИА Новости
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
По словам синоптика, сегодня в столице ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве составит плюс 15-17 градусов, по области плюс 12-17 градусов.
Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, но останется в пределах нормы - 746 миллиметров ртутного столба.
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