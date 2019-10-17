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РИА Новости

В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца

07:21 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 окт - РИА Новости. Отбывающий наказание за убийство и сбежавший из колонии-поселения ЛИУ-37, расположенной недалеко от города Сосновоборска Красноярского края, задержан, сообщает ГУФСИН региона.
Ранее в ГУФСИН сообщили, что осужденный Юрий Брысев пропал вечером 15 октября, самовольно покинув участок колонии-поселения.
"Семнадцатого октября в 09:40 (5.40 мск - ред.) в поселке Тартат Березовского района на улице Вокзальной розыскной группой ГУФСИН обнаружен и задержан Брысев Юрий Владимирович, 1994 года рождения, осужденный по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время он доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края. В ГУФСИН в установленном законом порядке проводится проверка.
Материалы по факту самовольного ухода переданы в полицию.
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