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РИА Новости

Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ

07:16 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрубы и градирни Новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска
Трубы и градирни Новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Загрязнения воздуха в городах в азиатской части России рассеиваются хуже, чем в городах европейской части, поэтому меры по сохранению чистоты воздуха там должны быть серьезнее, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Государственной геофизической обсерватории (ГГО) им. А.И. Воейкова Ирина Смирнова.
"По конституции, все граждане имеют право на чистый воздух. Но получается, что города Востока (расположенные в азиатской части страны - ред.) по метеорологическим условиям хуже, чем города Европейской части страны. Поэтому воздухоохранные меры в них должны быть более серьезными", - сказала Смирнова.
Она пояснила, что если взять европейский и азиатский город с одинаковым набором предприятий, то метеорологические условия рассеивания в силу климатических особенностей в азиатском городе раза в три хуже, чем в европейском.
"Поэтому в Красноярске может быть столько же выбрасывается, сколько и в каком-то европейском городе, допустим в Краснодаре, но уровень загрязнения там будет в три раза выше. Кроме этого, на европейской территории города отапливаются в основном газом, а в Красноярске топят углем. При сжигании угля образуется большое количество аэрозольных примесей и соединений серы, которые при определенных метеорологических условиях не рассеиваются, а повисают под облаком над городом. Это называется "черным небом", - уточнила Смирнова.
Красноярск
06:35РИА Новости
Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
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