Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T13:36Z
https://ria.ru/20191017/1559875253.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/97887/09/978870982_0:128:2251:1394_1036x0_80_0_0_7873620744540d2f8a8b4f7f0f2ec862.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

07:03 17.10.2019 (обновлено: 13:36 17.10.2019)
57902
© Fotolia / ProfotokrisОрехи
Орехи
© Fotolia / Profotokris
Орехи. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи и посоветовал есть их один-два раза в неделю, сообщается на сайте ведомства.
В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.

"Орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.
Орехи
24 сентября, 17:36РИА Новости
Диетолог оценил, насколько орехи могут помочь в борьбе с ожирением
У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.
Так, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунитет, а лесной орех предотвращает онкологические заболевания и полезен после физических нагрузок. При этом грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.
Кедровые же орешки хорошо влияют на женский организм, существенно увеличивают объем молока в организме матери и помогают избавиться от дерматологических проблем, а миндаль — отличный антидепрессант, гармонизирует углеводный обмен, способствует похудению и улучшает работу кишечника.
Продажа орехов и сухофруктов
29 августа, 03:04РИА Новости
Врачи рассказали об опасности переедания орехов
2321387924
Обсудить 17
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Самые полезные орехи те, от которых женщины беременеют.
17 октября, 09:22
ЛКЛысый Кучерявый
32010110
Арахис НЕ орехи! И они очень аллергичны. Ну и качество рекомендаций! 🤢
17 октября, 07:44
OFOlga Fancelli
1200007
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Лента
новостей
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Глава SpaceX Илон Маск
Илон Маск появится на кубанском форуме, куда его зазывали билбордом
Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Сотрудник ГИБДД регулирует движение на Ленинградской площади в Омске
СМИ: в Хакасии женщина сбила девочку, спросила у нее дорогу и уехала
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
Лента новостейМолния