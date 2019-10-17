МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи и посоветовал есть их один-два раза в неделю, сообщается на Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи и посоветовал есть их один-два раза в неделю, сообщается на сайте ведомства

В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.

"Орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.

У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

Так, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунитет, а лесной орех предотвращает онкологические заболевания и полезен после физических нагрузок. При этом грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.