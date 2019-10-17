Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T06:40Z
https://ria.ru/20191017/1559875141.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150654/18/1506541811_0:291:5583:3431_1036x0_80_0_0_f18c5ee2d7ab7959c1e9ff313e77af53.jpg
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Студенты из Китая обучатся спортивному мастерству в СВФУ в Якутии

06:40 17.10.2019
31
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЯкутия
Якутия
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Институт физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета обучит студентов из Китая спортивному мастерству, сообщает пресс-служба вуза.
В Якутию прибыли семеро студентов из КНР в сопровождении родителей и преподавателей Уханьского университета (Wuhan University).
"Началом сотрудничества послужила встреча директора ИФКИС с директором нашего университета. Мы заинтересовались и стали искать дополнительную информацию об учебном заведении в сети интернет. Так мы узнали, что в СВФУ, Якутии в целом высокий уровень физической подготовки и спорта", – рассказала доктор наук, спортивный менеджер вуза и владелица частной спортивной школы в городе Ухань Ван Ли (Wang li).
К концу октября ожидается приезд аспиранта. Для студентов разрабатывается индивидуальный учебный план.
"В рамках обучения большое внимание уделяется изучению русского языка, как и практическим занятиям… Нам интересна китайская спортивная подготовка, методика, в первую очередь, мы хотим удовлетворить свой научный интерес", – прокомментировал профессор кафедры мас-рестлинга и национальных видов спорта Илья Черкашин.
Родитель одного из студентов Чан Ва Лин (Zhangwang lin) добавил, что самое главное – получить знания. "В Якутии холодно, идет снег и дует пронизывающий ветер. Но мы верим, что якутские холода только закалят наших детей и по истечении срока обучения из них выйдут профессионалы своего дела. Тем более после того, как мы ознакомились со спортивными объектами и увиделись с преподавательским составом, эта вера стала сильнее, и мы спокойны за наших детей", – отметил он.
В свою очередь, студент первого курса ИФКИС Ван Ри Хан (Wang li Han) рассказал о своих планах в дальневосточном регионе. "Мне по душе большой теннис, планирую и дальше совершенствоваться в этом направлении, но также не против новых начинаний. Якутия прекрасна, мне здесь уже нравится. Думаю, если изучу русский язык, я могу стать переводчиком. Кроме того, думаю о поступлении в магистратуру здесь же", – поделился он.
В СВФУ по основным образовательным программам, обмену и на подготовительном отделении учатся 120 китайских студентов. Всего в университете количество иностранных студентов составляет более 500 человек.
000000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)КитайЯкутияОбщество
Рекомендуем
Итоговое сочинение в российских школах
ФИПИ опубликовал рекомендации по подготовке к итоговому сочинению в школах
РИА
Новости
Студенты во время лекции в МГУ
МВД подготовило проект об упрощенном получении гражданства для студентов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
Путин в четверг посетит ВГИК
школа
Опубликовано видео издевательств над детьми педагогом в московской школе
Лента
новостей
Во время практических занятий в автошколе
В ГИБДД рассказали, как правильно выбрать автошколу
Группа китайских студентов в кампусе
Китайские студенты будут изучать в Якутии национальные виды спорта
Преимущества, хитрости и подводные камни электронной переписи населения
Преимущества, хитрости и подводные камни электронной переписи населения
Школьная столовая
В комитете ГД поддержали проект о горячем питании младшеклассников
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
МИД РФ и КНР: фильм "Второе рождение Поднебесной" - уникальный проект
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Минобрнауки ответило на критику со стороны члена Конституционного суда
Ад перфекциониста. Почему мы хотим довести всё до идеала
"Ад перфекциониста". Почему мы хотим довести всё до идеала
Город Пекин
В Пекине откроется форум Ассоциации ректоров транспортных вузов КНР и РФ
Центр искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске
Власти Удмуртии создают региональный центр одаренных детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
Лента новостейМолния