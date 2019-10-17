Студенты из Китая обучатся спортивному мастерству в СВФУ в Якутии

ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Институт физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета обучит студентов из Китая спортивному мастерству, сообщает пресс-служба вуза.

В Якутию прибыли семеро студентов из КНР в сопровождении родителей и преподавателей Уханьского университета (Wuhan University).

"Началом сотрудничества послужила встреча директора ИФКИС с директором нашего университета. Мы заинтересовались и стали искать дополнительную информацию об учебном заведении в сети интернет. Так мы узнали, что в СВФУ, Якутии в целом высокий уровень физической подготовки и спорта", – рассказала доктор наук, спортивный менеджер вуза и владелица частной спортивной школы в городе Ухань Ван Ли (Wang li).

К концу октября ожидается приезд аспиранта. Для студентов разрабатывается индивидуальный учебный план.

"В рамках обучения большое внимание уделяется изучению русского языка, как и практическим занятиям… Нам интересна китайская спортивная подготовка, методика, в первую очередь, мы хотим удовлетворить свой научный интерес", – прокомментировал профессор кафедры мас-рестлинга и национальных видов спорта Илья Черкашин.

Родитель одного из студентов Чан Ва Лин (Zhangwang lin) добавил, что самое главное – получить знания. "В Якутии холодно, идет снег и дует пронизывающий ветер. Но мы верим, что якутские холода только закалят наших детей и по истечении срока обучения из них выйдут профессионалы своего дела. Тем более после того, как мы ознакомились со спортивными объектами и увиделись с преподавательским составом, эта вера стала сильнее, и мы спокойны за наших детей", – отметил он.

В свою очередь, студент первого курса ИФКИС Ван Ри Хан (Wang li Han) рассказал о своих планах в дальневосточном регионе. "Мне по душе большой теннис, планирую и дальше совершенствоваться в этом направлении, но также не против новых начинаний. Якутия прекрасна, мне здесь уже нравится. Думаю, если изучу русский язык, я могу стать переводчиком. Кроме того, думаю о поступлении в магистратуру здесь же", – поделился он.