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РИА Новости

Муж Милявской подал иск о разводе

06:36 17.10.2019 (обновлено: 10:20 17.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Лолиты Милявской и фитнес-тренера Дмитрия Иванова, сообщает Пятый канал.
Иск, как следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы, подал супруг певицы, он принят к рассмотрению 7 октября. Этот развод станет для Лолиты пятым по счету.
Лолита объявила о расставании с мужем в начале июля. Она объяснила это решение тем, что супруги недостаточно работали над отношениями и им следовало вовремя обратиться к психологу.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов прожили в браке девять лет.
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