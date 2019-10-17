Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T06:35Z
https://ria.ru/20191017/1559875088.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149266/16/1492661681_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_7455282fbef9fad6b7ebf84d3515d694.jpg
РИА Новости

Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее

06:35 17.10.2019
854
© РИА Новости / Александр КряжевКрасноярск
Красноярск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Красноярск. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявления о том, что воздух над Красноярском стал грязнее и чаще объявляется режим "черного неба" связаны с информационным эффектом - раньше об этом меньше писали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени А.И. Воейкова (входит в состав Росгидромета) Сергей Чичерин.
Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова входит в структуру Росгидромета и является основным научным институтом, который проводит анализ загрязнения воздуха на территории РФ.
"Оно (загрязнение воздуха - ред.) не выросло, всегда так было. Ничего не меняется. Особо ничего не менялось, по "чёрному небу" ничего не изменилось. Информационный эффект. Раньше просто ничего об этом не писали", - сказал Чичерин.
Как отметили в ГГО, в Красноярске работал завод "Химволокно", который выбрасывал множество токсичных веществ. В воздухе получался букет из химикатов и сажи, но, например, сероуглерод, которой выбрасывался, не имеет цвета, а сажа, которая образовывала "черное небо", напротив, была хорошо видна.
Ликвидация лесных пожаров
06:12РИА Новости
Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
341010
Обсудить 0
КрасноярскОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд прокомментировал прогноз синоптиков на ноябрь
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Лента
новостей
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Акула съедает рыбу в бельгийском зоопарке
Две акулы устроили схватку на глазах у посетителей бельгийского зоопарка
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль Саудом
Орнитолог рассказал о кречете, подаренном Путиным саудовскому королю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
Лента новостейМолния