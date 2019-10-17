Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявления о том, что воздух над Красноярском стал грязнее и чаще объявляется режим "черного неба" связаны с информационным эффектом - раньше об этом меньше писали, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени А.И. Воейкова (входит в состав Росгидромета) Сергей Чичерин.
Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова входит в структуру Росгидромета и является основным научным институтом, который проводит анализ загрязнения воздуха на территории РФ.
"Оно (загрязнение воздуха - ред.) не выросло, всегда так было. Ничего не меняется. Особо ничего не менялось, по "чёрному небу" ничего не изменилось. Информационный эффект. Раньше просто ничего об этом не писали", - сказал Чичерин.
Как отметили в ГГО, в Красноярске работал завод "Химволокно", который выбрасывал множество токсичных веществ. В воздухе получался букет из химикатов и сажи, но, например, сероуглерод, которой выбрасывался, не имеет цвета, а сажа, которая образовывала "черное небо", напротив, была хорошо видна.