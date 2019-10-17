Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее

"Оно (загрязнение воздуха - ред.) не выросло, всегда так было. Ничего не меняется. Особо ничего не менялось, по "чёрному небу" ничего не изменилось. Информационный эффект. Раньше просто ничего об этом не писали", - сказал Чичерин.