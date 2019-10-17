Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей

ЯКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Бюджет Якутии задолжал спортсменам более 30 миллионов рублей премиальных за 2018 год, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ведомство отмечает, что обращения спортсменов и публикации СМИ послужили основанием для проверки законных прав граждан на господдержку.
Установлено, что фавориты спортивных соревнований в 2017 году получили единовременные поощрения на общую сумму свыше 26 миллионов рублей лишь в 2018 году. "Спортсменам, победившим и занявшим призовые места в соревнованиях 2018 года, выплата поощрений на общую сумму 31 425 тысяч рублей до настоящего времени не произведена. Причиной задолженности явилась недостаточность бюджетного финансирования", - рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что в целях устранения выявленных нарушений прокуратура Якутии внесла в адрес правительства представление.