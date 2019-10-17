Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей

Установлено, что фавориты спортивных соревнований в 2017 году получили единовременные поощрения на общую сумму свыше 26 миллионов рублей лишь в 2018 году. "Спортсменам, победившим и занявшим призовые места в соревнованиях 2018 года, выплата поощрений на общую сумму 31 425 тысяч рублей до настоящего времени не произведена. Причиной задолженности явилась недостаточность бюджетного финансирования", - рассказали в прокуратуре.