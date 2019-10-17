Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно

"Если возникает новый источник загрязнения, например, пожар, в котором, может, что-то горит - не только лес, а вообще пожар в городских условиях, - может гореть что угодно и выбрасываться в атмосферу может что угодно, но вещества, концентрации которых мы измеряем, остаются такими же. Когда произносятся заявления о том, что воздух чистый, то речь идет только о том, что он чистый лишь по измеряемым нами наиболее распространенным веществам", - сказал Чичерин.