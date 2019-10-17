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РИА Новости

Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно

06:12 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лесной пожар - нетипичный источник загрязнения городского воздуха, поэтому постоянного контроля за веществами, которые попадают в воздух при горении леса, в РФ нет, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова (ГГО, входит в состав Росгидромета) Сергей Чичерин.
Прошедшим летом смог от лесных пожаров накрыл множество населенных пунктов в Сибири, в том числе Новосибирск, Барнаул и Иркутск. Однако в Росгидромете не фиксировали превышения допустимых уровней вредных веществ в воздухе.
"Если возникает новый источник загрязнения, например, пожар, в котором, может, что-то горит - не только лес, а вообще пожар в городских условиях, - может гореть что угодно и выбрасываться в атмосферу может что угодно, но вещества, концентрации которых мы измеряем, остаются такими же. Когда произносятся заявления о том, что воздух чистый, то речь идет только о том, что он чистый лишь по измеряемым нами наиболее распространенным веществам", - сказал Чичерин.
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Он пояснил, что лаборатория ГГО проводит долгосрочный мониторинг за одним и тем же набором загрязняющих веществ и не располагает специальной техникой для выявления других загрязняющих веществ и измерения их концентраций.
"У нас есть утвержденная программа наблюдений за определенным перечнем загрязняющих веществ, методики, на них настроены лаборатории, которых в службе более 150. Они работают в стандартных условиях в атмосфере города", - отметил Чичерин.
Ученый пояснил, что при лесных пожарах содержание общей пыли может оставаться на том же уровне, а мелкодисперсной резко растёт. Концентрацию частиц PM нужно дополнительно измерять при пожарах, но не везде есть необходимое оборудование.
"Крупные частицы быстрее оседают, а мелкие переносятся в воздухе на большие расстояния. Например, в 2010 году мы на посту в Санкт-Петербурге "ловили" мелкодисперсные частицы от московских лесных пожаров", - сказал Чичерин.
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