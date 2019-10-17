Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни

ТОКИО, 17 окт - РИА Новости. Министр по делам Окинавы и северных территорий, как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, лично посетил синтоистский храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Как сообщает агентство Киодо, министр Сэйити Это утром в четверг посетил храм, где сейчас проходят осенний ритуальный праздник. Это первое посещение храма членом кабинета министров за два года. В последний раз политик в ранге министра посещал храм Ясукуни в апреле 2017 года – это была Санаэ Такаити, занимавшая тогда пост министра общенациональных дел.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ воздержался от посещения храма, прислав ритуальное подношение с подписью "премьер-министр Синдзо Абэ". Сделанное им подношение представляет собой парное украшение из двух постаментов с ниспадающими лентами пяти цветов. Венчает постаменты веточка японской клейеры. На правом располагаются ритуальное зеркало и магатама - символическое украшение, как правило, из яшмы. На левом - меч. Все три предмета вместе совпадают с Тремя сокровищами - символами императорской власти. В пору весенних праздников в храме он так же ограничился подношением, не посещая храм лично.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за "императора и великую Японию" в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Посещение храма членами правительства Японии неизменно встречает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии.