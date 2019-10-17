Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T05:58Z
https://ria.ru/20191017/1559874983.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/102869/65/1028696521_0:326:4266:2725_1036x0_80_0_0_f97bd5868063fda86b64d2a1dd28d083.jpg
РИА Новости

Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни

05:58 17.10.2019
264
© Flickr / Agustin Rafael ReyesХрам Ясукуни в Токио. Япония
Храм Ясукуни в Токио. Япония
© Flickr / Agustin Rafael Reyes
Храм Ясукуни в Токио. Япония. Архивное фото
ТОКИО, 17 окт - РИА Новости. Министр по делам Окинавы и северных территорий, как в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, лично посетил синтоистский храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.
Как сообщает агентство Киодо, министр Сэйити Это утром в четверг посетил храм, где сейчас проходят осенний ритуальный праздник. Это первое посещение храма членом кабинета министров за два года. В последний раз политик в ранге министра посещал храм Ясукуни в апреле 2017 года – это была Санаэ Такаити, занимавшая тогда пост министра общенациональных дел.
В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ воздержался от посещения храма, прислав ритуальное подношение с подписью "премьер-министр Синдзо Абэ". Сделанное им подношение представляет собой парное украшение из двух постаментов с ниспадающими лентами пяти цветов. Венчает постаменты веточка японской клейеры. На правом располагаются ритуальное зеркало и магатама - символическое украшение, как правило, из яшмы. На левом - меч. Все три предмета вместе совпадают с Тремя сокровищами - символами императорской власти. В пору весенних праздников в храме он так же ограничился подношением, не посещая храм лично.
В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за "императора и великую Японию" в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Посещение храма членами правительства Японии неизменно встречает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии.
С момента своего избрания на пост премьер-министра в декабре 2012 года Синдзо Абэ лишь один раз - в 2013 году посещал храм лично. Это вызвало крайне негативную реакцию в Южной Корее и Китае, а также в США. С тех пор он воздерживается от посещения Ясукуни, ограничиваясь подарком в виде ритуальных подношений.
Милитаристский храм Ясукуни в Токио
15 августа, 10:49РИА Новости
Южная Корея обеспокоена подношением властей Японии в "милитаристский" храм
321016
Обсудить 0
Ясукуни (храм)ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Император Японии Нарухито
Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
РИА
Новости
Китайский военнослужащий
Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Дамаск
Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
Пассажиры автобуса
Исследование: 30% россиян ежедневно пользуются общественным транспортом
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Президент Сирии Башар Асад
Асад впервые высказался по поводу турецкой операции на севере Сирии
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Луна
СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
Ликвидация лесных пожаров
Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
Голливудский актер Рон Эли
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
Лента новостейМолния