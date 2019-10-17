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РИА Новости

Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае

05:50 17.10.2019 (обновлено: 11:27 17.10.2019)
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкКитайский военнослужащий
Китайский военнослужащий
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Китайский военнослужащий. Архивное фото
УХАНЬ (Китай), 17 окт - РИА Новости. Более 9,3 тысячи военных из 109 стран мира примут участие в предстоящих VII Всемирных военных играх, сообщил в четверг председатель исполнительного комитета Игр генерал-майор Ян Цзянь.
"Рекорд Всемирных военных игр побит. В предстоящих играх примут участие 9,311 тысячи военных из 109 стран мира. Это самые масштабные игры в истории. В этом году соревнования пройдут по 329 дисциплинам, что также является рекордом", - сообщил Ян Цзянь на пресс-конференции в преддверии Игр.
© РИА Новости / Жанна МанукянПредседатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь
Председатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь
© РИА Новости / Жанна Манукян
Председатель исполнительного комитета Седьмых Всемирных летних военных игр генерал-майор Ян Цзянь
Он отметил, что от Китая в соревнованиях примут участие 406 атлетов.
Он также сообщил, что на церемонии открытия, которая состоится в пятницу вечером, будут присутствовать более 50 министров обороны, генералов и офицеров.
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Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданном в феврале 1948 года. Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135.
Первые игры прошли в Риме в 1995 году, в 1999 году игры приняла Хорватия (Загреб), в 2003 - итальянский город Катания, в 2007 игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене.
С 2010 года традиционными стали и зимние игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние военные игры прошли в Сочи.
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