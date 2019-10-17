Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 17 окт - РИА Новости. Количество населенных пунктов в Хабаровском крае, подтопленных паводком, за сутки сократилось с 29 до 23, сообщает региональный главк МЧС России в четверг.

"За прошедшие сутки вода полностью ушла из шести населенных пунктов. Подтопленных жилых домов в Хабаровском крае нет. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 23 населённых пункта. Из них в 16 подтоплены 61 приусадебный участок и 17 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находится 64 земельных участка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Комсомольске-на-Амуре полностью освободилась от воды территория микрорайона Парковый, в микрорайоне Хорпинский за сутки вода ушла с 39 придомовых территорий, там остаются подтопленными пять участков. В пункте временного размещения находятся 34 человека. В Николаевском районе остаются подтопленными по одной придомовой территории в городе Николаевске-на-Амуре, селах Красное и Тнейвах. В поселке Маго освободились от воды последние 23 приусадебных участка.

Сообщается, что на утро четверга уровень реки у Комсомольска-на-Амуре составил 406 сантиметров, опустившись за сутки на 25 сантиметров, у Хабаровска он снизился на 15 сантиметров - до 165 сантиметров, у Николаевска-на-Амуре снизился на 7 сантиметров – до 200 сантиметров.