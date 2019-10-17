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РИА Новости

Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае

05:30 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 окт - РИА Новости. Количество населенных пунктов в Хабаровском крае, подтопленных паводком, за сутки сократилось с 29 до 23, сообщает региональный главк МЧС России в четверг.
"За прошедшие сутки вода полностью ушла из шести населенных пунктов. Подтопленных жилых домов в Хабаровском крае нет. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 23 населённых пункта. Из них в 16 подтоплены 61 приусадебный участок и 17 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находится 64 земельных участка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Комсомольске-на-Амуре полностью освободилась от воды территория микрорайона Парковый, в микрорайоне Хорпинский за сутки вода ушла с 39 придомовых территорий, там остаются подтопленными пять участков. В пункте временного размещения находятся 34 человека. В Николаевском районе остаются подтопленными по одной придомовой территории в городе Николаевске-на-Амуре, селах Красное и Тнейвах. В поселке Маго освободились от воды последние 23 приусадебных участка.
Сообщается, что на утро четверга уровень реки у Комсомольска-на-Амуре составил 406 сантиметров, опустившись за сутки на 25 сантиметров, у Хабаровска он снизился на 15 сантиметров - до 165 сантиметров, у Николаевска-на-Амуре снизился на 7 сантиметров – до 200 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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