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РИА Новости

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек

05:11 17.10.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао возросло до пяти, еще 77 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось об одном погибшем и более 20 раненных.
По данным агентства, число жертв стихии составило уже пять человек. Кроме того, по меньшей мере 17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.
Землетрясение было зафиксировано в среду в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.
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