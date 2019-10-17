Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао возросло до пяти, еще 77 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось об одном погибшем и более 20 раненных.
По данным агентства, число жертв стихии составило уже пять человек. Кроме того, по меньшей мере 17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.
Землетрясение было зафиксировано в среду в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.