Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года

"В городе, который получит название Новый Димас, в июне 2021 года будет 10 шестиэтажных и семь 13-этажных зданий. В общей сложности в них будет 548 квартир. Их получат прежде всего молодые семьи, а также те наши сограждане, у которых жилье было разрушено в ходе боевых действий. Разумеется, в городе-спутнике предусмотрены школы, поликлиники, подъездные дороги и прочие элементы инфраструктуры, которые отличают хаотичную застройку от созданного "по науке" населенного пункта", - сказал Халиль.