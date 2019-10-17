Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года

ДАМАСК, 17 окт - РИА Новости. Город-спутник Новый Димас на северо-западной окраине Дамаска, рассчитанный на 15 тысяч жителей, должен появиться летом 2021 года, там планируют возвести многоквартирные дома "под ключ" со всей необходимой инфраструктурой, сообщил журналистам инженер Имад Халиль, представитель реализующей проект Генеральной компании по строительству дорог и мостов.
"В городе, который получит название Новый Димас, в июне 2021 года будет 10 шестиэтажных и семь 13-этажных зданий. В общей сложности в них будет 548 квартир. Их получат прежде всего молодые семьи, а также те наши сограждане, у которых жилье было разрушено в ходе боевых действий. Разумеется, в городе-спутнике предусмотрены школы, поликлиники, подъездные дороги и прочие элементы инфраструктуры, которые отличают хаотичную застройку от созданного "по науке" населенного пункта", - сказал Халиль.
По его словам, место под строительство специалисты выбрали с учетом подключения к инженерным сетям и источникам электроэнергии.
"Для тех, кто собирается приобрести здесь квартиру, но не имеет большого достатка, государство предусмотрело льготную ипотеку сроком на 15 лет. Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, после чего будет необходимо вносить по 16 долларов ежемесячно", - добавил представитель компании-застройщика.
В строительстве помогает и российская сторона, добавил Халиль. В ближайшее время на площадке появятся пять бетономешалок, которые уже доставлены в средиземноморский порт Тартус.