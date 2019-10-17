Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту

"Ракета "Молния", как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. "С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту — гегемону", — пишет автор статьи.

Хотя точные массогабаритные характеристики ракеты пока остаются неизвестными, один из конструкторов отметил, что в целом российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская "Молния" равны по своим возможностям, однако последняя развивает несколько более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска, говорится в статье.