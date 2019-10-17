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РИА Новости

Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту

04:46 17.10.2019 (обновлено: 17:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету и с ее помощью рассчитывает контролировать акваторию Черного моря. Об этом пишет китайское издание Sohu.

"Ракета "Молния", как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. "С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту — гегемону", — пишет автор статьи.

© Фото : КБ "Южное"Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния"
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты Молния
© Фото : КБ "Южное"
Макет украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния"
Хотя точные массогабаритные характеристики ракеты пока остаются неизвестными, один из конструкторов отметил, что в целом российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская "Молния" равны по своим возможностям, однако последняя развивает несколько более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска, говорится в статье.
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Анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, а также основных ее аналогов позволяет установить, что "Молния" имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем, пишет издание. В ракете применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.
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Популярные комментарии
Пока создадут уже и не надо будет. К тому времени нормальные настоящие украинцы проснуться.. выгонят пинками эту "пробендеру"... и отношения между народами наладятся. Да между нормальными людьми они и не ухудшались.
17 октября, 05:04
nn.raevskiy
13645203
На украине нет даже собственного патронного завода...
17 октября, 04:54
ppet.g6
89384007
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