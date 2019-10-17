Астронавт НАСА Меир готовится в пятницу выйти в открытый космос с Кук

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Первый женский выход в открытый космос состоится в пятницу, 18 октября, о подготовке к нему сообщила в своем Twitter одна из его участниц астронавт НАСА Джессика Меир.

"Готовлюсь к пятничному выходу в открытый космос с астронавтом (Кристиной) Кук, чтобы помочь специалистам на Земле починить один из каналов электроэнергии", - написала Меир в Twitter

Выход в открытый космос традиционно будет транслироваться на сайте НАСА, в календаре ведомства начало трансляции выхода Кук и Меир в открытый космос сейчас обозначено как не ранее 13.30 мск 18 октября.

Во вторник НАСА объявило, что первый исключительно женский выход в открытый космос состоится раньше запланированного срока и пройдет 17 или 18 октября. Первоначально Кук и Меир должны были вместе выйти на внешнюю поверхность станции 21 октября и продолжить замену старых аккумуляторов на американском сегменте МКС.

Изменения в график работы экипажа были внесены из-за возникших в минувшие выходные проблем с блоком зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС. Из-за возникшей неисправности НАСА приняло решение отложить на неопределенный срок идущее с 2017 года работы по плановой замене аккумуляторных батарей американского сегмента станции. Ранее в октябре этому были посвящены два выхода в открытый космос и планировались еще три.

В конце апреля аналогичная неисправность элемента электропитания МКС была ликвидирована без участия астронавтов, вышедший из строя блок был заменен при помощи робототехники, контролируемой с Земли. В этот раз для замены детали, работавшей на МКС последние 19 лет, необходимо участие астронавтов.