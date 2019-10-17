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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Астронавт НАСА Меир готовится в пятницу выйти в открытый космос с Кук

04:43 17.10.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Первый женский выход в открытый космос состоится в пятницу, 18 октября, о подготовке к нему сообщила в своем Twitter одна из его участниц астронавт НАСА Джессика Меир.
"Готовлюсь к пятничному выходу в открытый космос с астронавтом (Кристиной) Кук, чтобы помочь специалистам на Земле починить один из каналов электроэнергии", - написала Меир в Twitter.
Выход в открытый космос традиционно будет транслироваться на сайте НАСА, в календаре ведомства начало трансляции выхода Кук и Меир в открытый космос сейчас обозначено как не ранее 13.30 мск 18 октября.
Во вторник НАСА объявило, что первый исключительно женский выход в открытый космос состоится раньше запланированного срока и пройдет 17 или 18 октября. Первоначально Кук и Меир должны были вместе выйти на внешнюю поверхность станции 21 октября и продолжить замену старых аккумуляторов на американском сегменте МКС.
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Изменения в график работы экипажа были внесены из-за возникших в минувшие выходные проблем с блоком зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС. Из-за возникшей неисправности НАСА приняло решение отложить на неопределенный срок идущее с 2017 года работы по плановой замене аккумуляторных батарей американского сегмента станции. Ранее в октябре этому были посвящены два выхода в открытый космос и планировались еще три.
В конце апреля аналогичная неисправность элемента электропитания МКС была ликвидирована без участия астронавтов, вышедший из строя блок был заменен при помощи робототехники, контролируемой с Земли. В этот раз для замены детали, работавшей на МКС последние 19 лет, необходимо участие астронавтов.
Предстоящий выход в открытый космос станет четвертым для Кук и первым для Меир, они станут 14-й и 15-й представительницами "слабого пола", побывавшими в открытом космосе. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.
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