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РИА Новости

Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс

04:23 17.10.2019 (обновлено: 07:49 17.10.2019)
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииГуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса
Гуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса
© Фото : предоставлено МЧС России
Гуманитарная колонна МЧС России для жителей Донбасса. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Очередная, 87-я автомобильная колонна МЧС России доставит в четверг в Донецкую и Луганскую области груз гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна доставит жителям Донбасса свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы", - сказал собеседник агентства.
Колонна проследует к государственной границе к пунктам пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где пройдет таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Первый гуманитарный конвой МЧС отправило в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За пять лет, по данным властей самопровозглашенной ДНР, в республику доставили более 43 тысяч тонн медикаментов, стройматериалов, продуктов, детского питания.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
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