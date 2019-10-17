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РИА Новости

Оглашение приговора экс-ректору ДВФУ по делу о коррупции перенесли

04:08 17.10.2019
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© Фото : официальный сайт АТЭС-2012Сергей Иванец
Сергей Иванец
© Фото : официальный сайт АТЭС-2012
Сергей Иванец. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Оглашение по делу о коррупции экс-ректора Дальновосточного федерального университета (ДВФУ) переносится на ноябрь, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флотского военного суда.
"Оглашение приговора по делу о коррупции экс-ректора ДВФУ переносится на 11 ноября на 10.00", - сказал представитель суда.
Ранее сообщалось, что оглашение судебного постановления по данному уголовному делу планировалось 21 октября. В сентябре председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк заявил журналистам, что обвинение попросило для экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца восемь лет лишения свободы по делу о коррупции.
Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью.
Бывший ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец
27 сентября, 06:13РИА Новости
Обвинение попросило для экс-ректора ДВФУ восемь лет лишения свободы
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Дело ректора ДВФУ Сергея ИванцаДальневосточный федеральный университетРоссияПроисшествия
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