Оглашение приговора экс-ректору ДВФУ по делу о коррупции перенесли

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Оглашение по делу о коррупции экс-ректора Дальновосточного федерального университета (ДВФУ) переносится на ноябрь, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флотского военного суда.

"Оглашение приговора по делу о коррупции экс-ректора ДВФУ переносится на 11 ноября на 10.00", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что оглашение судебного постановления по данному уголовному делу планировалось 21 октября. В сентябре председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк заявил журналистам, что обвинение попросило для экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца восемь лет лишения свободы по делу о коррупции.