СМИ: Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX до 14 февраля

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 14 февраля 2020 года, сообщает телеканал Канадская авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 14 февраля 2020 года, сообщает телеканал CBC

Ранее сообщалось, что Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года. Всего у компании 24 таких самолета.

Канада в марте вслед за рядом других стран временно запретила полеты Boeing 737 MAX над территорией страны после крушения самолета этой модели в Эфиопии.