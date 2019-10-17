МЧС удалось избежать сокращений штата в период реорганизации

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Штатная численность МЧС России в рамках проводимой реорганизации за три последних года остается неизменной и составляет около 289 тысячи человек, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Андрей Гурович.
В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предельная численность МЧС России была установлена на уровне 288,56 тысячи человек, в том числе 251,3 тысячи сотрудников федеральной противопожарной службы и 7,2 тысячи — военнослужащих спасательных воинских формирований.
"В настоящее время в министерстве по всей России работает 288 тысяч 565 человек", - сказал Гурович.
Замминистра напомнил, что с 1 января 2020 года все региональные главки МЧС России перейдут на новую организационно-штатную структуру. В июле новая структура была отработана в пилотном режиме в девяти главных управлениях: в Мордовии, Хабаровском, Ставропольском краях, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской, Курганской областях, а также в Москве. Пилотные главки подтвердили готовность к переходу на новую организационно-штатную структуру.
"Это позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации", - подчеркнул Гурович.
По его словам, в ходе реорганизации министерства часть сотрудников, работавших на "кабинетных" должностях, переподготовят и усилят ими подразделения пожарных и спасателей.
"Ни один сотрудник не будет уволен из-за перехода на новую организационно-штатную структуру. Задача этой реформы - высвободить обеспечивающих специалистов и постараться максимально их направить на реагирующие подразделения. Если человек все время работал в кабинете, наша задача его адаптировать. Некоторые люди перейдут в "поле" из кабинетов", - резюмировал заместитель министра.