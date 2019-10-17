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РИА Новости

Исследование: 30% россиян ежедневно пользуются общественным транспортом

03:23 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры автобуса
Пассажиры автобуса
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажиры автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более трети россиян (38%) не любят общественный транспорт из-за хамства водителей и других пассажиров, ежедневно им пользуются менее трети (30%) соотечественников, показало исследование проекта Авто Mail.ru.
Согласно данным исследования, большинство опрошенных Mail.ru эпизодически пользуются общественным транспортом. При этом 37% пересаживаются на автобус или метро во время сильных пробок.
Говоря о частоте использования общественного транспорта, 30% респондентов сказали, что ездят на нем каждый день, 18% - несколько раз в неделю, 16% - пару раз в месяц. Наиболее часто респонденты выбирают автобус (28%), метро (26%) и маршрутку (17%).
Опрошенные рассказали, что выбирают общественный транспорт, потому что это дешевле (43%), можно воспользоваться, когда выпил или авто в ремонте (38%), либо так быстрее перемещаться (28%).
По мнению респондентов, у общественного транспорта есть ряд недостатков. Больше половины (54%) считают, что в салонах холодно зимой и душно летом, больше трети (38%) отмечают хамство водителя и других пассажиров, 31% раздражают частые поломки и сбои в расписаниях.
Согласно исследованию, жители Москвы отмечают положительные изменения в системе общественного транспорта города. Пятая часть москвичей отметили повышение уровня комфорта транспорта (20%), столько же жителей столицы оценили появление метро в отдаленных районах (20%), еще 17% оценили запуск МЦК.
Исследование проводилось с 15 по 22 августа 2019 года среди 4 154 российских пользователей Авто Mail.ru.
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
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