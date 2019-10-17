Экс-коллега предполагаемого убийцы девушки на Урале рассказал о его прошлом

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Таксист Марат Ахметвалиев, задержанный по подозрению в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пытавшейся продать свою машину Audi Q5, был добрым и отзывчивым человеком. Об этом URA.RU рассказал его бывший коллега.
О задержании Ахметвалиева по делу об убийстве Каторгиной сообщила его сестра.
По словам собеседника агентства, ранее Ахметвалиев работал машинистом крана на Челябинском металлургическом комбинате, однако ему не хватало денег, поэтому около трех лет назад он уволился и ушел в вахтовики.
"Это добрый, отзывчивый человек, работал машинистом крана. С комбината он уволился, чтобы работать на вахте для большего заработка. После этого мы постепенно перестали общаться. Как он оказался в такси — не знаю", - сообщил мужчина.
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь.