Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T03:08Z
https://ria.ru/20191017/1559874321.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/21567/06/215670624_0:2553:3312:4416_1036x0_80_0_0_f4d3efbd3ecfbee2c26ab9e3a3a4b26d.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Российские предприятия могут рассекретить данные о выбросах в атмосферу

03:08 17.10.2019
292
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Данные о выбросах загрязняющих веществ в воздух от предприятий составляют коммерческую тайну, но они могут быть рассекречены и предоставлены ученым для создания моделей по улучшению качества воздуха в городах в рамках проекта "Чистый воздух", сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова (ГГО, входит в состав Росгидромета) Сергей Чичерин.
Федеральный проект "Чистый воздух" входит в состав нацпроекта "Экология". Программа призвана до 2024 года сократить на 20% совокупный объем выбросов в атмосферу в 12 городах страны на 20% (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита). ГГО имени Воейкова является одним из основных исполнителей проекта "Чистый воздух" и должно разработать модели снижения загрязнения воздуха, а для этого ученым необходимы данные по каждому источнику загрязнения.
"Данные есть, их дает Росстат, но они не по предприятиям, а в целом по городу. Данные по предприятиям являются их коммерческой тайной и не предоставляются. Но данные в целом по городу не показательны, потому что тогда непонятно, что, кому и на сколько нужно снижать выбросы. Сбор необходимых данных по предприятиям поручен Росприроднадзору", - сказал Чичерин.
Как пояснил ученый, должны быть учтены 98% выбросов на территории города и его окраинах. У разных городов ситуация будет разной. Для выбранной территории будут проведены сводные расчеты, учитывая все загрязнители. Если, согласно расчету, получится, что концентрация в какой-то точке города превышает предельно допустимые концентрации, тогда будут предложены меры, как ее уменьшить.
Эксперт отметил, что моделирование снижения выбросов от разных источников позволит оценить общую ситуацию с загрязнением в городе.
Рабочие на кирпичном заводе на окраине Джамму в Индии
27 сентября, 03:38РИА Новости
Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
700001
Обсудить 0
РИА НаукаРосгидрометРоссия
Рекомендуем
Уличный термометр
Ученый рассказал об опасности глобального повышения температуры для городов
РИА
Новости
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанд прокомментировал прогноз синоптиков на ноябрь
Пусковая площадка на космодроме Байконур. Архивное фото
На Байконуре отказались от поездов для доставки рабочих
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае
В Приморье для туристов откроют заброшенные корейские поселения
Лента
новостей
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Названы причины увеличения масштабов стихийных бедствий в России
Красноярск
Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
Товары для детей
"Ромир": россияне стали тратить меньше денег на товары для детей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот
Банковские карты
Эксперты рассказали о просрочках россиян по кредитным картам
Пассажиры автобуса
Исследование: 30% россиян ежедневно пользуются общественным транспортом
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова
Турист пьет воду
"Чистой воды хватает не всем": российские ученые нашли решение проблемы
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
В Башкирии после аварии на заводе "Полиэф" проверили состояние водоемов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Прямой скоростной поезд будет курсировать между Пермью и Екатеринбургом
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
Лента новостейМолния