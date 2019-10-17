Российские предприятия могут рассекретить данные о выбросах в атмосферу

"Данные есть, их дает Росстат, но они не по предприятиям, а в целом по городу. Данные по предприятиям являются их коммерческой тайной и не предоставляются. Но данные в целом по городу не показательны, потому что тогда непонятно, что, кому и на сколько нужно снижать выбросы. Сбор необходимых данных по предприятиям поручен Росприроднадзору", - сказал Чичерин.