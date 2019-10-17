На Байконуре отказались от поездов для доставки рабочих

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Традиционный способ перевозки рабочих на космодром Байконур на поездах-мотовозах больше не будет использоваться, теперь сотрудники космодрома смогут добраться из города к уделенным объектам на комфортабельных автобусах, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

"Доставка сотрудников космодрома Байконур из города на рабочие площадки с ноября 2019 года будет осуществляться автобусным транспортом. Такое решение обусловлено тем, что автобусный транспорт более комфортен - закуплены новые автобусы туристического класса с кондиционерами, и экономичен по сравнению с железнодорожным транспортом", - рассказали в госкорпорации.

Грузовые перевозки на Байконуре, как и прежде, будут осуществляться по железной дороге, уточнили в Роскосмосе.

Ранее сообщась, что переход на автобусное сообщение, вместо использования поездов, начался в 2018 году. Тогда для транспортного обеспечения Байконура было закуплено 11 автобусов Yutong. Это позволило с начала 2019 года перевести на автобусное сообщение 31-ю стартовую площадку ракет "Союз" и 112-ю площадку космодрома, где располагается монтажно-испытательный корпус ракет "Союз", отменив рабочие поезда.

Традиционно перевозка рабочих по космодрому Байконур осуществлялась мотовозами - тепловозами с вагонами-купе. В настоящее время общая протяженность железнодорожных путей, проходящих по космодрому, составляет около 510 километров (470 километров общих и 40 километров путей специального назначения).