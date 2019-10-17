Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T02:25Z
https://ria.ru/20191017/1559874233.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/44/1556004486_0:0:2948:1659_1036x0_80_0_0_9b7008676f02c80b31a54f0b04039776.jpg
РИА Новости

Глава комитета конгресса обнародует показания по делу об импичменте Трампу

02:25 17.10.2019
520
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф пообещал обнародовать в будущем документы по делу об импичменте президенту Дональду Трампу.
"По мере продвижения расследования мы опубликуем расшифровки бесед в такое время, чтобы не подвергать риску ценность расследования. В них может быть внесена необходимая редактура относительно секретной или деликатной информации. Также мы ожидаем, что в определенный момент расследования будем заслушивать показания свидетелей в открытом режиме", - говорится в письме Шиффа коллегам в палате представителей.
Перечисляя события прошедшей недели, Шифф упомянул о том, что Пентагон и бюджетное управление Белого дома отказались предоставить документы по повестке конгресса, и это будет рассмотрено как потенциальное свидетельство воспрепятствования правосудию со стороны президента.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Штаб-квартира Министерства обороны США
Вчера, 06:23РИА Новости
Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
522000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаАдам ШиффДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Пелоси вышла из себя на встрече с ним, а не наоборот
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Обама призвал канадцев голосовать за Трюдо
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Акция протеста фермеров в Гааге, Нидерланды
В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48Против министра спорта Ставрополья возбудили дело о превышении полномочий
Лента новостейМолния