Глава комитета конгресса обнародует показания по делу об импичменте Трампу

"По мере продвижения расследования мы опубликуем расшифровки бесед в такое время, чтобы не подвергать риску ценность расследования. В них может быть внесена необходимая редактура относительно секретной или деликатной информации. Также мы ожидаем, что в определенный момент расследования будем заслушивать показания свидетелей в открытом режиме", - говорится в письме Шиффа коллегам в палате представителей.